Kaiserslautern (dpa/lrs) - Vor dem Landgericht Kaiserslautern beginnt an diesem Dienstag (9.00 Uhr) ein Prozess gegen drei Angeklagte, die im April einen Handwerksmeister entführt und erpresst haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern unter anderem erpresserischen Menschenraub vor. Der Anklagebehörde zufolge sollen sie ihr Opfer zunächst mit einem angeblichen Arbeitsauftrag auf einen Parkplatz in Kaiserslautern gelockt haben. Dann hätten die Beschuldigten den Mann in einen Lieferwagen gezwungen.

Mit Waffengewalt sollen die Angeklagten den 43 Jahre alten Handwerksmeister zunächst dazu gebracht haben, seine Ehefrau telefonisch zur Herausgabe von 18 000 Euro zu bringen. Unter Todesdrohungen verlangte das Trio dann der Justiz zufolge von ihrem Opfer, ihnen nach der Freilassung weitere 750 000 Euro zu übergeben. Die Kriminaldirektion Kaiserslautern konnte die Verdächtigen aber ermitteln. Für den Prozess sind zunächst fünf Verhandlungstage bis Anfang Dezember terminiert (Az.: 4 KLs 6021 Js 6938/20).