Im Streit sollen sie einen Mann getötet und Teile seiner Leiche in einem Wald vergraben haben: Seit Freitag müssen sich deswegen ein Mann und eine Frau wegen Totschlags vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Das Duo soll den flüchtigen Bekannten laut Anklage im November 2021 in Nalbach in einer Wohnung umgebracht haben, nachdem die drei Alkohol getrunken hatten.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Um die Tat zu verdecken, sollen die beiden Angeklagten anschließend versucht haben, sich der Leiche zu entledigen. Dafür hätten sie dem Toten die Arme und Beine abgetrennt und diese in einem nahe gelegenen Waldstück vergraben. Den Torso fand die Polizei noch in der Wohnung.

Das 60 Jahre alte Opfer aus dem Kreis Saarlouis war zunächst eine Woche vermisst gewesen. Dann hatte sich der mutmaßliche Täter bei der Polizei gestellt und zugegeben, mit der nun angeklagten Frau die Tat begangen zu haben. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.