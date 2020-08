Saarbrücken (dpa/lrs) - Wegen mutmaßlicher Schmiergeldzahlungen beim Stahlkocher Dillinger Hütte müssen sich ein Ex-Bauunternehmer und zwei frühere Mitarbeiter des Unternehmens seit Freitag vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Es geht um Vorwürfe der Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr: Die Ex-Mitarbeiter der Neubauabteilung der Dillinger Hütte sollen von dem 68 Jahre alten früheren Unternehmer mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt mindestens mehr als 100 000 Euro «geschmiert» worden sein, damit bestimmte Bauunternehmen beauftragt werden.

Am ersten Prozesstag sollten vor allem die drei Anklagen verlesen werden, sagte eine Gerichtssprecherin. Diese seien sehr umfangreich, bis Mittag war zunächst eine verlesen worden. Der Prozess vor dem Landgericht ist bis Januar 2021 terminiert.

Der ehemalige Bauunternehmer soll die Aufträge teils selbst ausgeführt haben, teils habe er sie an andere weitergeben, hieß es in die Anklage. Der Gesamtwert der geflossenen Zuwendungen in Form von Geld, Reisen und verbilligten Immobilien sei noch unbestimmt. Die Taten sollen sich zwischen 2010 und 2014 ereignet haben.

Der unter Korruptionsverdacht stehende Ex-Unternehmer war im November 2019 von Zielfahndern der saarländischen und spanischen Polizei auf Mallorca festgenommen worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.