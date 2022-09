Nach einem Messerangriff auf einen kleinen Jungen in einem Kinderwagen hat am Mittwoch mit der Verlesung der Anklage ein Prozess vor dem Landgericht Koblenz begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-jährigen Beschuldigten versuchten Totschlag sowie gefährliche Körperverletzung im Zustand der Schuldunfähigkeit vor. Der Mann soll im März dieses Jahres in der Nähe des Koblenzer Hauptbahnhofs die Mutter weggeschubst und ihren im Kinderwagen liegenden zweijährigen Sohn mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Das Kind musste notoperiert werden.

Koblenz (dpa/lrs) - Aufgrund der psychischen Situation des Beschuldigten strebt die Staatsanwaltschaft dessen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Am Mittwochvormittag entschuldigte sich der mutmaßliche Täter vor Gericht, wie eine Sprecherin des Gerichts mitteilte.

Ankündigung Prozess