Fulda (dpa) - Im Prozess gegen einen 58 Jahre alten Mann wegen des Flugzeugunfalls mit drei Toten auf der Wasserkuppe hat der Staatsanwalt am Donnerstag für eine sechsmonatige Bewährungsstrafe plädiert. Die Bewährungszeit setzte er mit zwei Jahren an. Außerdem verlangt er eine Geldauflage in Höhe von 10 000 Euro und regte an, dass sich der angeklagte Pilot aus Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz verpflichten möge, sich ehrenamtlich in einer Opferschutzorganisation zu betätigen.

Der angeklagte Pilot war bei dem Unglück im Oktober 2018 auf der Wasserkuppe mit einem kleinen Propellerflugzeug (Cessna) über die Landebahn hinausgeschossen. Die Maschine hatte auf dem Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine 39 Jahre alte Frau und ihre beiden elf und zwölf Jahre alten Kinder erfasst und tödlich verletzt. Seit Anfang Februar muss sich der Mann wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Gefährdung des Luftverkehrs vor Gericht verantworten.

Der Anwalt der Nebenklage, der den Vater der Kinder vertritt, verzichtete in seinem Plädoyer auf die Nennung eines Strafmaßes. Die beiden Verteidiger hielten eine Verwarnung mit Strafvorbehalt für angemessen, konkret 180 Tagessätze mit Bewährung unter der Auflage, Arbeitsstunden bei einer Opferschutzorganisation abzuleisten und 5000 Euro als Schmerzensgeld an den Vater der getöteten Kinder zu zahlen. Das Urteil wurde noch für Donnerstagnachmittag erwartet.

