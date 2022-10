Mehr als ein Jahr nach dem Giftanschlag an der Technischen Universität (TU) Darmstadt soll der Prozess gegen eine 33-jährige Frau beginnen. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, muss sich die Studentin aus Mainz ab dem 8. November vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. Ihr werde versuchter Mord im Zustand der Schuldunfähigkeit vorgeworfen. In dem Sicherungsverfahren gehe es um eine Unterbringung einem psychiatrischen Krankenhaus.

Darmstadt (dpa) - Die Ermittler gehen davon aus, dass die 33-jährige Deutsche in einem Gebäude der TU am 23. August vergangenen Jahres Getränke vergiftet hat. Sieben Menschen wurden dadurch verletzt, einer von ihnen schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Spezialisten entdeckten in Milchtüten und Wasserbehältern eine toxische Substanz.

Die Verdächtige wurde im März dieses Jahres festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Frau ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft seit dem Wintersemester 2017 als Studentin der Materialwissenschaften eingeschrieben.