Der Koalitionsvertrag öffnet dem Windrad-Wildwuchs Tür und Tor. Das wird Bürger auf die Barrikaden treiben.

Die neue Landesregierung hat sich ganz dem Kampf gegen den Klimawandel verschrieben. Das ist durchaus angebracht. Bedenklich ist aber die Strategie: Freie Bahn für Erneuerbare Energien, koste es, was es wolle. Auch um den Preis einer mit Windrädern vollgestellten Natur.

Kommunen und Planungsgemeinschaften sollen bei der Standortwahl offenbar entmündigt werden, die Struktur- und Genehmigungsdirektionen haben die Windrad-Projekte durchzuwinken. Lautet doch ihr Auftrag gemäß dem Koalitionsvertrag: Windenergie-Genehmigungen beschleunigen.

Es wird interessant sein zu hören, wie die FDP-Spitze dieses Programm den Delegierten beim Landesparteitag am Donnerstag erklären möchte. Noch interessanter wird es sein, wie Daniela Schmitt begründet, warum sie drei Tage vor der Wahl ohne Not verkündet hat, dass es mit ihr keine Windräder im Pfälzerwald geben werde. So wird Politikverdrossenheit gefördert.