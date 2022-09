Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für Freitag zu weltweiten Protesten aufgerufen. Unter dem Motto «People Not Profit» sind auch in Rheinland-Pfalz Kundgebungen geplant, beispielsweise in Koblenz (12.20 Uhr), Trier (11.30 Uhr) und Mainz (15.00 Uhr). Für die Demonstration in der Landeshauptstadt sind laut Polizei rund 1000 Teilnehmer angemeldet.

Mainz (dpa/lrs) - Bei dem globalen „Klimastreik“ wollen die Organisatoren Druck auf die Politik ausüben. Sie fordern unter anderem einen radikalen Ausbau erneuerbarer Energien. Konzerninteressen dürften nicht länger über Menschenleben gestellt werden.

