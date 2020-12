Trier (dpa/lrs) - An einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen in Trier haben am Samstag nach Polizeiangaben etwa 20 bis 30 Menschen teilgenommen. Gegen diese Versammlung wandten sich rund 80 Menschen unter dem Motto «Protest gegen Coronaleugner und Verschwörungsideologen». Die Polizei habe beide Seiten voneinander getrennt, sagte ein Sprecher. Die angemeldeten Versammlungen seien friedlich verlaufen.

