Zweibrücken (dpa/lrs) - In der Südwestpfalz ist am Donnerstagvormittag eine Propellermaschine auf einer Wiese gelandet. Die beiden aus Köln stammenden Insassen hätten sich nicht verletzt, teilte die Polizei in Zweibrücken mit. Der 26-jährige Pilot und ein weiterer Mann waren kurz zuvor am Flugplatz Zweibrücken gestartet, als der Motor nicht mehr richtig funktioniert habe. Der Pilot ließ das Flugzeug auf der Wiese landen. Der Schaden beträgt 5000 Euro.