Ein Projektil hat in der pfälzischen Verbandsgemeinde Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) das Kinderzimmer-Fenster einer 13-Jährigen zerschossen. Wie die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mitteilte, fand der 49-jährige Vater die Patrone am Montag im Zimmer in der ersten Etage. Glücklicherweise habe sich niemand in dem Raum aufgehalten.

Weilerbach (dpa/lrs) - Der Vater hatte laut Polizei am Sonntagabend einen lauten Knall gehört. Am nächsten Tag habe er entdeckt, dass das Geschoss eine Jalousie, die Fensterscheibe und einen Vorhang zerschossen hatte. Das Projektil gehört laut Polizei vermutlich zu einer Jagdwaffe. Die Beamten gaben an, dass sich in der Nähe des Hauses ein Wald und Hochsitze befinden. Die Polizei ermittelt.

Pressemitteilung