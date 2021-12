Mainz (dpa/lrs) - Das Seniorenprogramm «Gemeindeschwester plus» fortgesetzt. Die Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen werde bis Ende 2022 verlängert, teilte das Sozialministerium in Mainz am Montag mit. Gemeinsam mit dem Land würden 27,5 Stellen finanziert. In ganz Rheinland-Pfalz kümmern sich 43 dieser Gemeindeschwestern um alte Menschen über 80 Jahre und unterstützen diese darin, weiter zu Hause wohnen zu können. Das Land hat die dafür bereitgestellten Mittel von 1,1 Millionen im vergangenen Jahr auf 1,6 Millionen Euro erhöht. Die Krankenkassen zahlen 350.000 Euro pro Jahr, sie beteiligen sich seit 2019 an dem Programm.

