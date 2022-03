Besser mit Stress umgehen und die mentale Gesundheit stärken - das ist das Ziel eines neuen Schulprogramms in Rheinland-Pfalz. Das Bildungsministerium, das Leibniz-Institut für Resilienzforschung und die gesetzlichen Krankenkassen arbeiten dabei zusammen. Der Name des Projekts, das zunächst an einigen Schulen erprobt wird lautet: BEWARE - Bewusstsein. Aufklärung. Resilienz.

Mainz (dpa/lrs) - Die Einzelheiten stellen Ministerin Stefanie Hubig (SPD) und Michèle Wessea vom Leibniz-Institut an diesem Dienstag (10.00 Uhr) digital in Mainz vor. „Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist deutlich geworden, dass psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen ein wachsendes Phänomen sind, dem sich auch die Schulgemeinschaft annehmen muss“, heißt es in der Ankündigung.