Birnbach (dpa/lrs) - Ein 19-jähriger Autofahrer ohne Führerschein ist im Landkreis Altenkirchen bei einer privaten Fahrstunde von der Polizei erwischt worden. Der junge Mann sei in einem voll besetzten Auto in Birnbach unterwegs gewesen, als Polizeibeamte das Auto für eine Verkehrskontrolle in der Nacht zum Freitag anhielten, teilte die Polizei mit. Der Fahrer stand unmittelbar vor seiner theoretischen Führerscheinprüfung und konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

