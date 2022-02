Das Bistum Trier hat einen 13 Jahre zurückliegenden Verdachtsfall von sexuellem Missbrauch an die Staatsanwaltschaft übergeben. Der Priester ist beurlaubt.

Trier (dpa) - Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat einem Priester wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs die Ausübung priesterlicher Dienste untersagt und ihn von seiner Tätigkeit in einer Pfarreiengemeinschaft freigestellt. Das Bistum habe den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben, teilte eine Sprecherin am Samstag in Trier mit. Der Vorwurf beziehe sich auf Vorfälle vor rund 13 Jahren. Eine kirchenrechtliche Voruntersuchung sei eröffnet worden, ruhe aber bis zum Abschluss des staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens. Einzelheiten zu den Vorwürfen nannte die Sprecherin nicht. Ackermann ist seit 2010 Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs.

Seit 2010 haben sich beim Bistum 216 Betroffene gemeldet (Stand: Ende 2021), berichtete die Sprecherin. Sie beschuldigten insgesamt 73 verstorbene Kleriker und 39 (zum Zeitpunkt der Beschuldigung) noch lebende Kleriker.

Von 2010 bis 2020 seien vom Bistum Trier für 133 Anträge rund 644 500 Euro gezahlt worden. Mit Beginn des neuen Systems durch die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) mit Sitz in Bonn seien 2021 Anerkennungsleistungen in Höhe von 775 000 Euro gezahlt worden. „Entschieden wurden im Jahr 2021 durch die UKA 48 Anträge auf Anerkennung des Leids aus dem Bistum Trier“, sagte die Sprecherin. Davon seien drei Erst- und 45 Zweitanträge gewesen. Zudem habe das Bistum seit 2010 rund 88.500 Euro für Therapieleistungen übernommen.