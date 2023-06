Was bedeutet es, in einem reichen Land in Armut aufzuwachsen? Diese Frage stellt Christian Baron in seinem Buch «Ein Mann seiner Klasse». Ein Theaterstück bringt die Geschichte an den Ursprungsort zurück.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz vor 30 Jahren: Autor Christian Baron stellt in «Ein Mann seiner Klasse» die Uhr zurück. Der autobiografische Roman des Schriftstellers sorgte nach dem Erscheinen 2020 für Aufsehen. Nun kommt die Geschichte auf die Bühne - und zwar dort, wo sie spielt: in Kaiserslautern. Am Donnerstag (29.6.) hat das Stück im Pfalztheater Premiere (20 Uhr). Regisseur Jan Langenheim und Dramaturgin Melanie Pollmann erarbeiteten die Bühnenfassung, die Ausstattung gestaltet Anja Jungheinrich.

In «Ein Mann seiner Klasse» teilen sich Christian und sein Bruder Benny ein Etagenbett in ihrem Kinderzimmer, das direkt neben dem Schlafzimmer der Eltern liegt. Deswegen hören sie, wenn ihr Vater die Mutter wieder so verprügelt, dass ihr Kopf gegen die Wand schlägt. «Sie haben gelernt, an seinen Schritten zu hören, ob er heute vielleicht unter zehn Bier geblieben ist, was die Chancen auf einen Abend ohne Wutausbruch erhöht», heißt es in der Ankündigung zum Stück. «Und vor allem haben sie gelernt, darüber niemals, niemals zu reden. Nichts davon nach außen dringen zu lassen.»

Ungeschönt erzählt Baron in seinem Buch, was es hieß, in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, in Kaiserslautern arm zu sein und die depressive Mutter mit 32 Jahren stirbt. «Eine Geschichte vom Leben und Sterben, vom Nacheifern und Abnabeln, vom Verdammen und Verzeihen», heißt es im Untertitel zum Buch. Im Juli spielt das Pfalztheater das Stück noch mehrmals auf seiner Werkstattbühne.

