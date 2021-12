Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat mehrere Bürger mit dem Preis für Zivilcourage 2021 ausgezeichnet, darunter auch Pfälzer und Pfälzerinnen. Darüber informierte das Ministerium am Dienstag.

Im Rahmen der Kampagne „Wer nichts tut, macht mit“ wird der Preis an Menschen verliehen, die durch ihr außergewöhnliches und couragiertes Eingreifen in Gefahrensituationen eine Straftat verhindert haben oder Opfern von Straftaten zur Seite standen.

Durch ihren beherzten Einsatz wurde Rosemarie Bügel aus Germersheim zur Lebensretterin eines zweijährigen Kindes. Das Kleinkind drohte zu ertrinken, nachdem es in einen Baggersee gestürzt war. Die 66-Jährige, die zufällig vor Ort war, sprang sofort in den See und zog das Kind aus dem Wasser. Am Ufer führte sie sofort Reanimationsmaßnahmen durch, bevor das Kind zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus in Speyer gebracht wurde.

Johann und Niklas Grasmück aus Niederkirchen, Simon Keitel aus Bad Dürkheim sowie Julius Wenser und Elias Lietz aus Deidesheim (alle Kreis Bad Dürkheim) erhalten den diesjährigen Kinder- und Jugendpreis. Die elf- und 13-Jährigen halfen der Polizei bei der Ergreifung eines flüchtigen Mannes. Dieser war bei einer Polizeikontrolle am Deidesheimer Bahnhof geflohen und später zurückgekehrt. Die Gruppe wurde auf den Mann aufmerksam als dieser die Kinder fragte, ob die Polizei schon weg sei. Daraufhin sprachen sie eine Polizeistreife an und nahmen selbst die Verfolgung auf. Dabei stellten sie verschiedene Beobachtungsposten auf, um den Beamten den Fluchtweg des Mannes zu schildern. So konnte der Flüchtige gestellt und kontrolliert werden.

Stefanie Viola Blunck aus Newel (Kreis Trier-Saarburg) bewahrte mit ihrem mutigen Eingreifen eine 17-Jährige vor einer versuchten Entführung und Vergewaltigung.