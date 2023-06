Für exzellente Forschungsarbeiten zu Leukämie und Parkinson erhalten zwei Nachwuchsforschende der Universitätsmedizin Mainz den mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Boehringer-Ingelheim-Preis. Mandy Beyer vom Institut für Toxikologie bekam die Ehrung am Dienstag in Mainz für einen innovativen Therapieansatz zur Behandlung bösartiger Leukämien (Blutkrebs), wie die Uniklinik mitteilte. Damian Herz von der Klinik und Poliklinik für Neurologie wird für die Entdeckung eines neuen Ansatzes zur besseren Tiefenhirnstimulation geehrt. Dabei geht es um die Behandlung von Parkinson.

Mainz (dpa/lrs) - Der Preis geht zu gleichen Teilen an die beiden Wissenschaftler. «Sowohl Parkinson als auch Leukämie verursachen großes Leid», sagte der Vorsitzende des Vorstands der Boehringer Ingelheim Stiftung, Christoph Boehringer. «Als gemeinnützige Stiftung freuen wir uns daher sehr, die Forschung an so wichtigen Themen zu unterstützen.»

Mit dem Preis zeichnet die Stiftung aufstrebende wissenschaftliche Talente der Universitätsmedizin Mainz für exzellente wissenschaftliche Leistungen in der theoretischen und klinischen Medizin aus. Der Preis wird seit 1969 jährlich vergeben, seit 1995 wird er von der Stiftung dotiert.