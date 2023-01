Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Um den Druck im Tarifstreit mit der Deutschen Post zu erhöhen, hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu einem Warnstreik aufgerufen. „Die Beschäftigten sind stinksauer. Mit ihrer Streikbeteiligung machen sie deutlich, dass sie in dieser Tarifrunde eine deutliche Entgelterhöhung erwarten“, sagte Tanja Lauer von Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland am Freitag. Die Arbeitnehmerseite verlangt 15 Prozent mehr Lohn für rund 160.000 Tarifbeschäftigte im Bereich Post & Paket Deutschland. Für die Auszubildenden und dual Studierenden fordert Verdi, die Vergütung für jedes Ausbildungsjahr um 200 Euro anzuheben. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 8. und 9. Februar statt.

Verdi Rheinland-Pfalz und Saarland

Bundesweite Ankündigung Verdi