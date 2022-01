Saarbrücken (dpa/lrs) - Stürmer Sebastian Jacob vom 1. FC Saarbrücken ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Fußball-Drittligist wenige Stunden vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund II am Mittwoch (19.00 Uhr) bekannt. Der 28-Jährige habe sich in häusliche Quarantäne begeben und falle für die Partie aus. Da der Spieler geboostert sei, «gehen wir von einem milden Verlauf und einer schnellen Genesung aus und hoffen, dass er uns schnellstmöglich wieder gesund zur Verfügung steht», sagte Sportchef Jürgen Luginger. Bei den anderen Spielern, Trainern und Betreuern seien die Ergebnisse der am Dienstag durchgeführten PCR-Tests negativ ausgefallen.

