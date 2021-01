Saarbrücken (dpa/lrs) - Wegen eines Küchenbrandes in einem Hochhaus in Saarbrücken sind mehrere Bewohner vorläufig in Sicherheit gebracht worden. In der sechsten Etage des Gebäudes hatten zwei Männer am Donnerstagabend offenbar Pommes auf dem Herd zubereitet und anschließend vergessen, den Topf mit dem Frittieröl von der heißen Herdplatte zu nehmen, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin geriet wahrscheinlich das Fett in Brand. Die Männer konnten das Feuer zwar löschen - aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden jedoch mehrere Bewohner des Hochhauses zunächst in Sicherheit gebracht. Eine Person kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist vorerst nicht mehr bewohnbar.