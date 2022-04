Beim Frittieren von Pommes frites ist in einer Wohnung in Bingen ein Küchenbrand entstanden. Die Frau habe noch versucht, das Öl selbst zu löschen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als die Flammen auf die Küche übergriffen, rief sie die Feuerwehr. Sie wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Wohnung ist nach dem Brand vom Dienstag wegen der Schäden durch Ruß und Löschwasser nicht mehr bewohnbar.

Bingen (dpa/lrs) - PM