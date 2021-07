Püttlingen (dpa/lrs) – Ein Unbekannter hat zwei Polizisten während einer Einsatzfahrt in Püttlingen mit einem Laserpointer geblendet. Bei der gefährlichen Blendeattacke wurden die beiden Beamten leicht verletzt, wie die Polizei in Völklingen am Montag mitteilte. Der grüne Laserstrahl soll aus der Richtung eines Sendemasts in Riegelsberg am Sonntagabend gekommen sein.

