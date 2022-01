Kusel/Mainz (dpa/lrs) - Die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag zeigen sich tief erschüttert über die Tötung von zwei Polizisten nahe Kusel in der Pfalz. Fraktionschef Bernhard Braun sprach am Montag von einer «grausamen Tat»: «Zwei junge Menschen haben in der vergangenen Nacht auf tragische Art und Weise ihr Leben verloren, während sie im Dienst der Gesellschaft, im Dienst für uns alle, ihren Beruf ausgeübt haben», teilte er in Mainz mit. Die Fraktion trauere mit Angehörigen, Freunden und Kollegen der beiden Getöteten.

Kusel/Mainz (dpa/lrs) - Die Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag zeigen sich tief erschüttert über die Tötung von zwei Polizisten nahe Kusel in der Pfalz. Fraktionschef Bernhard Braun sprach am Montag von einer „grausamen Tat“: „Zwei junge Menschen haben in der vergangenen Nacht auf tragische Art und Weise ihr Leben verloren, während sie im Dienst der Gesellschaft, im Dienst für uns alle, ihren Beruf ausgeübt haben“, teilte er in Mainz mit. Die Fraktion trauere mit Angehörigen, Freunden und Kollegen der beiden Getöteten.