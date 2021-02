Mainz (dpa/lrs) - Tausende Beschäftigte bei der Polizei in Rheinland-Pfalz können sich von Montag an gegen das Coronavirus impfen lassen. Den Anfang machten am Donnerstag in Mainz bereits die fast 180 Polizisten, die die vier Impfzentren für die übrigen Beamten betreiben werden. «Heute werden die geimpft, die dann ab Montag impfen», sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) beim Start.

Mehr als 11 000 Angehörige der Polizei und damit mehr als 80 Prozent hätten sich bereits für die Impfung mit dem Präparat von Astrazeneca gemeldet. Bis 26. März sollen mehr als 7000 Polizisten geimpft sein, allesamt operative Einsatzkräfte. Die übrigen etwa 4000 Beschäftigten sollen im April ihre Spritzen bekommen.

Für die Impfung der Polizei wurden vier interne Impfzentren eingerichtet: in Mainz, Enkenbach-Alsenborn, Wittlich-Wengerohr und in Koblenz.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-589503/2