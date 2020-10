Saarbrücken (dpa/lrs) - Saarlands Innenminister Klaus Bouillon (CDU) unterstützt die Kommunen bei den Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln - mit Polizisten. Er habe alle Inspektionen im Land angewiesen, mit Bürgermeistern und Landräten vor Ort Einsatzpläne für gemischte Streifen zu erarbeiten, sagte Bouillon am Mittwoch nach einem Gespräch mit den Vorständen der kommunalen Spitzenverbände in Saarbrücken. «Mein Ziel ist es, dass wir morgens, mittags, abends und verstärkt nachts und an den Wochenenden Kontrollen haben.»

Die Ortspolizeibehörden könnten diese gewaltige Aufgabe in der Pandemie nicht leisten. «Sie sind damit völlig überfordert, weil sie personell dafür gar nicht ausgestattet sind», sagte Bouillon. Es komme aber gerade jetzt angesichts steigender Corona-Zahlen darauf an, dass kontrolliert werde. «Wir müssen das schnell ins Rollen bringen, weil es ja lebensnotwendig ist.»

Grundsätzlich jeder Polizist könne eingesetzt werden, sagte der Minister. Zudem habe er mit den Kommunen vereinbart, dass auch andere Mitarbeiter der Gemeinden für Kontrollen aktiviert werden könnten. «Wir müssen wegkommen von den Zuständigkeiten.» Das Ministerium stelle außerdem eine Million Euro bereit zur Finanzierung von privaten Sicherheitsdiensten zur Verstärkung vor allem in kleinen Gemeinden, sagte Bouillon.

Zuvor hatte sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in einer Videoschalte mit Landräten über die aktuelle Lage ausgetauscht. «Die Landesregierung wird keinen Landkreis und keine Kommune im Saarland mit der Bekämpfung der Pandemie alleine lassen», sagte er im Anschluss. Die Situation sei «ernst» - im Saarland stiegen die Infektionszahlen ebenso deutlich wie bundesweit. Die Landkreise Neunkirchen und St. Wendel gelten bereits als Risikogebiete.

«Es ist wichtig, dass wir die Lage genau analysieren, im Kleinen wie im Großen, und vernünftig und umsichtig darauf reagieren, um einen Lockdown zu verhindern und unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten», sagte er. «Wenn wir das Ruder jetzt nicht rumreißen, kann das verheerende Folgen haben.»