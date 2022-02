Kaiserslautern (dpa) - Die Ermittler gehen nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz davon aus, dass jeder der beiden festgenommenen Tatverdächtigen Schüsse abgefeuert hat. Bei den Ermittlungen seien eine Schrotflinte und ein Jagdgewehr sichergestellt worden. Der männliche Beamte sei viermal getroffen worden, teilten die Ermittler am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Kaiserslautern mit.