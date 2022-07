Rund 120 Cannabispflanzen haben Polizisten bei einer Streifenfahrt im saarländischen Neunkirchen im Freien entdeckt. Sie befanden sich auf einer neu angelegten Grünfläche an Stelle einer früheren Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Polizisten zogen die etwa 40 bis 120 Zentimeter langen Hanfpflanzen aus dem Boden. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagte ein Polizeisprecher. Dazu gehöre auch der Verdacht, dass jemand die Cannabispflanzen für die eigene Ernte angebaut hat. Das zuständige Dezernat für Rauschgiftkriminalität sei eingeschaltet.