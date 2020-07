Altenkirchen (dpa/lrs) - Bei einem Polizeieinsatz im Landkreis Altenkirchen sind laut Polizei Einsatzkräfte angegangen und in der Folge zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Beamten hätten wegen Widerstandes zweimal Taser eingesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Auslöser des Einsatzes am Donnerstag war die Meldung einer leblosen Person am Bahnhof in Altenkirchen gewesen.

Die Polizisten hatten Puls und Atmung des alkoholisierten Mannes überprüft, wie es hieß. Der 30-Jährige ohne festen Wohnsitz sei aufgewacht und habe versucht, eine körperliche Auseinandersetzung zu provozieren. Als die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen wollte, habe er sich gewehrt. Nach Polizeiangaben kam es zum Tasereinsatz, der Mann wurde leicht verletzt und für eine Blutprobe in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung erstattet.

Laut Ermittlern gab es während des Einsatzes weitere Probleme: Einige Personen hätten versucht, die Polizisten zu stören und sie verbal angegangen, andere hätten die Beamten unterstützt und eine Eskalation verhindert. Ein 33-jähriger Mann habe sich jedoch nicht beruhigen lassen und Widerstand geleistet. Er sei ebenfalls «getasert» und in Gewahrsam genommen worden. Auch er sei leicht verletzt, es werde ebenfalls wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.