Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen einen Polizisten, der bei einem dienstlichen Einsatz einen Toten bestohlen haben soll. Der Kriminalkommissar sei am 31. Dezember mit Ermittlungen im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens in einer Einrichtung für betreutes Wohnen betraut gewesen, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Dabei soll er insgesamt 300 Euro aus dem Geldbeutel des Verstorbenen entwendet haben, der im Schlafzimmer der Wohnung des Mannes lag.

Saarbrücken (dpa) - Der Bargeldbetrag war laut Staatsanwaltschaft später bei dem Beschuldigten gefunden worden. Dieser habe die Tat eingeräumt. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ darüber berichtet.

Der Vorfall sei dem Landespolizeipräsidium bekannt, teilte der Sprecher des Innenministeriums in Saarbrücken mit. Der Verdacht einer Straftat habe sich „aufgrund interner Kontrollmechanismen“ ergeben, die noch am Tattag zu Ermittlungen geführt hätten. Der Beamte sei seit dem Ereignis nicht mehr im Dienst.

Zudem seien vom Landespolizeipräsidium dienstrechtliche Maßnahmen eingeleitet worden: Unter anderem werde ein Verbot der Führung der Dienstgeschäfte geprüft. Nähere Angaben könnten aus Gründen des Persönlichkeitsrechtes des Betroffenen nicht gemacht werden, hieß es aus dem Ministerium. Die polizeiliche Sachbearbeitung habe das Dezernat für Besondere Ermittlungen (BEK) übernommen.