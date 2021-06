Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Polizist hat zwei Päckchen Haschischplatten aus der Saar als Beweismittel gerettet. Bei einer Kontrolle am Montag in Saarbrücken sei den Beamten ein 28 Jahre alter Mann aufgefallen, teilte die Polizei mit. Zeugen hatten demnach beobachtet, dass der Mann Gegenstände in die Saar geworfen hatte, nachdem er die Beamten gesehen hatte. Ein Polizist sei daraufhin in die Saar gesprungen, um die zwei Kilo schweren Haschischpäckchen als Beweismittel zu sichern. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

© dpa-infocom, dpa:210607-99-897997/2