Weitersburg (dpa/lrs) - Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter hat in Weitersburg nahe Koblenz einen Brand entdeckt und die Bewohner eines Hauses rechtzeitig ins Freie bringen können. Ein Mensch wurde bei dem Feuer am Freitag schwer, zwei weitere leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Polizist bemerkte die Flammen, die nach ersten Ermittlungen in einer Garage unter dem Haus ausgebrochen waren, und trat die Tür zum Haus auf. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehren sei ein Übergreifen der Flammen auf das darüberliegende Wohnhaus rechtzeitig verhindert worden.