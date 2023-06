Nalbach (dpa/lrs) - Bei einer ausufernden Geburtstagsfeier in Nalbach (Kreis Saarlouis) ist ein Polizist ins Gesicht geschlagen und verletzt worden. Die Beamten seien in der Nacht zu Sonntag zu einer Schlägerei bei der Feier gerufen worden, teilte die Polizei mit. Vor Ort seien sie zunächst mit einem aggressiv und provokativ auftretenden 60-Jährigen konfrontiert worden. Schließlich sei ein 21-Jähriger auf einen Beamten zugegangen und habe ihm ins Gesicht geschlagen. Der angetrunkene Mann flüchtete in ein Waldstück, konnte aber gefasst werden. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen.

Polizeimeldung