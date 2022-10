Am Dienstag werden in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und anderen Bundesländern grenzüberschreitende Polizeimaßnahmen stattfinden. Der sogenannte Sicherheitstag soll zur Stärkung der Sicherheit und zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum führen, wie das rheinland-pfälzische Innenministerium in Mainz am Montag mitteilte. Neben Rheinland-Pfalz und dem Saarland nehmen Baden-Württemberg, Bayern und Hessen teil.

Mainz (dpa/lrs) - „Am Sicherheitstag werden nicht nur Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen, sondern auch Präventionsveranstaltungen durchgeführt“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD). Die Polizei in Rheinland-Pfalz werde unterstützt von Beamten der Bundespolizei und des Zolls. Außerdem werden demnach Einsatzkräfte aus dem benachbarten Ausland teilnehmen. „Dies festigt die behördenübergreifende und internationale Zusammenarbeit“, sagte Lewentz.

Mitteilung Innenministerium