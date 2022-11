Mainz (dpa/lhe) - In Mainz hat eine Messerstecherei einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Montagabend war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Ermittler machten zunächst keine Angaben zum Ablauf der Tat, Hintergründen und Verletzten. Die Ermittlungen dauern demnach an.