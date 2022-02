Saarbrücken (dpa) - An einer Berufsschule in Saarbrücken hat ein Schüler einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der junge Mann sprach nach ersten Informationen der Polizei beim Verlassen des Klassenraums Drohungen aus. Er wurde kurz darauf an seinem Arbeitsplatz in der saarländischen Landeshauptstadt festgenommen. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Waffen wurden den Angaben zufolge nicht gefunden.

Um welche Art von Drohung es sich handelte und wie es dazu kam, war laut Polizei zunächst unklar. Die Schulleitung stellte den Schülern der Klasse frei, ob sie weiter am Unterricht teilnehmen wollten. Der Saarländische Rundfunk hatte über den Zwischenfall am Freitag berichtet. Demnach soll der Schüler 19 Jahre alt sein und damit gedroht haben, Mitschüler zu erschießen.