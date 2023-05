Die Hilfe-Rufe einer schlafenden Seniorin in Kaiserslautern haben zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Nachbar alarmierte die Polizei, nachdem er in der Nacht zu Montag Hilfe-Rufe aus deren Wohnung gehört hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Streife sei daraufhin zu dem Mann in die Innenstadt ausgerückt und habe dort selbst die Hilfe-Rufe gehört.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die Polizisten machten die Wohnung ausfindig und klingelten mehrfach. Nach einigen Minuten sei eine Frau ans Fenster gekommen. Die 75-Jährige gab laut Polizei an, vermutlich schlecht geträumt und im Schlaf gesprochen zu haben. Sie habe aber versichert, dass es ihr gut gehe.

