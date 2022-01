Mayen/Adenau (dpa/lrs) - Ein Polizeiwagen ist in der Eifel während einer Einsatzfahrt mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Dienstag in Adenau im Kreis Ahrweiler wurden zwei Polizeibeamte schwer verletzt, der Fahrer des Lkw erlitt leichte Verletzungen. Das Polizeifahrzeug sei aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Laster kollidiert, teilte die Polizei mit. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein Gutachter kümmert sich den Angaben zufolge nun um die Rekonstruktion des Unfallgeschehens.