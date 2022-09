Die Polizei hat einen Ring von mutmaßlichen Drogenhändlern zerschlagen. Acht Männer und eine Frau wurden festgenommen und kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Montabaur am Donnerstag mitteilte. Bei Durchsuchungen am Dienstag von 16 Gebäuden im Westerwaldkreis, in Koblenz und in Krefeld seien über neun Kilogramm Drogen gefunden worden, darunter viel Amphetamin und eine Cannabis-Aufzuchtanlage. Zudem fanden die Beamten auch Messer und andere Waffen.

Montabaur/Koblenz (dpa/lhe) - Pressemitteilung