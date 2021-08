Bad Bergzabern (dpa/lrs) - Ein Mann soll bei einem Polizeieinsatz im Landkreis Südliche Weinstraße Beamte angegriffen haben. Der 46-Jährige aus Bad Bergzabern hatte sich mit einer Frau gestritten und Gegenstände aus seiner Wohnung im ersten Stock auf die Straße geworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Als die Beamten am Sonntag eintrafen, verschanzte sich der Mann in seiner Wohnung. Polizisten öffneten mit Gewalt die Tür - daraufhin ging der 46-Jährige laut Polizeibericht auf die Beamten los. Diese wehrten den Angreifer mit einem Elektroschocker ab. Der Täter wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.