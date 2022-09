Die Polizei in Rheinland-Pfalz warnt vor dem Schreiben eines nicht existierenden Inkasso-Unternehmens. In dem Brief werden die Empfänger dazu aufgefordert, eine Zahlung von 316,90 Euro an die «Member Inkasso AG» zu leisten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Grund sei die angebliche telefonische Anmeldung für ein Gewinnspiel. Sollte kein Geld eingehen, drohe das Unternehmen mit Mahnbescheid, Gerichtsvollzieher, Pfändungen und einem Eintrag bei Schuldnerverzeichnissen. In dem Brief werde behauptet, die Firma sei Mitglied beim Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen - da sei sie aber nicht gelistet. Wie viele Menschen von dem Schreiben betroffen sind, war zunächst nicht bekannt.

Mainz (dpa/lrs) - Pressemitteilung Polizei

BDIU Mitglieder