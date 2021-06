Über 30 Jahre nach dem Mord an Beatrix Hemmerle in Trier will die Polizei eine weitere DNA-Reihenuntersuchungen im Fall starten. Nachdem die Kriminaldirektion Trier, die Staatsanwaltschaft Trier und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz 2017 entschieden hatten, den Fall des Mordes an der damals 32-jährigen Beatrix Hemmerle noch einmal komplett aufzurollen, führten die Ermittler aufgrund einer neuen Spur im vergangenen Jahr eine DNA-Reihenuntersuchung durch. Bei der neuen Spur handelt es sich, wie die Polizei Trier am Dienstag informierte, um DNA an einem Beweisstück, das damals sichergestellt worden war.

DNA-Analyse gab es damals nicht

Vor 31 Jahren hatte es die DNA-Analyse noch nicht gegeben. Mit einem neuen, spezialisierten Verfahren konnten nun Kriminalbiologen des Hessischen Landeskriminalamtes diese auswertbare DNA sichtbar machen können.

Die bei der DNA-Reihenuntersuchung erhobenen Spuren können mit dieser gesicherten DNA-Spur verglichen werden. Unter den 140 bisher untersuchten DNA-Proben fanden die Ermittler bislang keine heiße Spur. Nun startet die Kriminaldirektion Trier in den kommenden Tagen mit einer weiteren DNA-Reihenuntersuchung, bei der Proben von 300 Personen entnommen werden sollen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei appelliert an alle Menschen, die im Zusammenhang mit den Mordermittlungen Hinweise geben können, die sie bisher noch nicht gemacht haben, sich zu melden. Weitere Informationen zum Mordfall Beatrix Hemmerle und zur DNA-Reihenuntersuchung unter https://s.rlp.de/beatrixhemmerle.