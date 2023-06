Dillingen (dpa/lrs) - Bei einem Einsatz in Dillingen hat die saarländische Polizei eine Frau tot aufgefunden. Details teilten die Behörden am Mittwoch zunächst nicht mit. «Wir haben ein Tötungsdelikt zum Nachteil einer Frau in Dillingen», sagte eine Sprecherin des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken. Bei dem Einsatz sei auch ein Spezialeinsatzkommando vor Ort gewesen. Die Ermittlungen dauerten an. «Es besteht keine Gefahr für Dritte», sagte die Sprecherin.