Altenkirchen (dpa/lrs) - Nach der mutmaßlichen Brandstiftung am Gesundheitsamt in Altenkirchen (Westerwald) sucht die Polizei nach Zeugen. Alle, die Hinweise auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Gegenstände machen können, sollten sich an die Polizei Koblenz wenden, teilte die Behörde am Freitag mit.

In Altenkirchen waren am frühen Samstagmorgen durch ein Feuer die Eingangstür sowie Teile der Fassade beschädigt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Täter eine brennbare Flüssigkeit vor dem Gebäude ausgossen und anzündeten.

Eine „Tatmotivation im Zusammenhang mit den aktuellen gesundheitspolitischen Entscheidungen und Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie“ sei nicht auszuschließen, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Fachkommissariat für politisch motivierte Kriminalität in Koblenz habe die Ermittlungen übernommen.