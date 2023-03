Nach dem Tod einer Zwölfjährigen in Freudenberg im Siegerland sucht die Polizei am Dienstag noch einmal rund um den Fundort der Leiche im benachbarten Rheinland-Pfalz nach Hinweisen. Gut 30 Beamte seien an der Suche beteiligt, sagte ein Sprecher vor Ort. Hunde oder technische Hilfsmittel seien zunächst nicht im Einsatz. Es gehe darum, auch im Umfeld des Leichenfundortes keinen Hinweis zu übersehen.

Freudenberg (dpa) - Die Zwölfjährige war am vergangenen Samstag nach dem Besuch bei einer Freundin auf dem Nachhauseweg verschwunden und erst am Sonntagmittag in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs auf rheinland-pfälzischem Gebiet nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen tot entdeckt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen um 13.30 Uhr in einer Pressekonferenz über den Stand der Ermittlungen informieren.

Suchaufruf der Polizei Siegen-Wittgenstein

Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft Koblenz