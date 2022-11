Bernkastel-Kues (dpa/lrs) - Ein Führerschein-Neuling ist bei Bernkastel-Kues einer Polizeistreife wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Trotz Starkregens und schlechter Sicht sei der 18-Jährige auf der Bundesstraße bis zu 70 Stundenkilometer schneller als erlaubt gefahren, teilte die Polizei in Wittlich am Montag mit. Die Polizisten hielten ihn am Freitagabend an, er zeigte ihnen eine zwei Wochen alte Bestätigung über die Erteilung der Fahrerlaubnis und teilte mit, sein Führerschein sei noch nicht gedruckt. Der junge Mann darf nun zwei Monate lang kein Auto fahren, zudem wurde die Führerscheinstelle informiert.