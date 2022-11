Die Polizei hat in Pirmasens einen flüchtigen E-Scooter-Fahrer mit einem Taser gestoppt. Am Donnerstag sei der Mann ohne Nummernschild und Beleuchtung am Roller in Schlangenlinien gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Auf Anhaltezeichen der Einsatzkräfte habe er nicht reagiert. Während seiner Flucht ist der Mann ist demnach in eine enge Seitengasse gefahren, weswegen die Beamten ihn zu Fuß verfolgen mussten. Die Polizei fasste schließlich den Mann und brachte ihn mit einem Taser unter Kontrolle. Der 29-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Pirmsasens (dpa/lrs) - Laut Polizei trug der Mann eine Schreckschusswaffe, Schmuck, Bargeld und Drogen bei sich. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,71 Promille auf. Ein zusätzlicher Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß, muss sich jedoch wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie mehreren Verkehrsdelikten verantworten.

