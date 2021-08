Bad Hönningen (dpa/lrs) - Ein betrunkener Autofahrer in Bad Hönningen (Landkreis Neuwied) ist von der Polizei gestoppt worden. Am Mittwochabend sei der Mann von einem anderen Fahrer gemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Betrunkene geriet demnach mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, so dass ein entgegenkommendes Auto ein gefährliches Ausweichmanöver fahren musste. Die Polizei hielt den 44-Jährigen an und erfasste bei einem Atemalkoholtest einen Promillewert von 2,02. Dem Mann wurde der Führerschein sowie sein Auto bis zu einer gerichtlichen Entscheidung entzogen. Zudem steht ihm ein Strafverfahren bevor.

