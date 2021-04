Grünstadt/Ruchheim (dpa/lrs) - Die Polizei hat bei Grünstadt in der Pfalz einen Transporter angehalten, dessen Fahrer rund 3,1 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des 42 Jahre alten Mannes und leiteten nach Angaben der Autobahnpolizei in Ruchheim ein Verfahren gegen ihn ein. Autofahrer hatten den Transporter am Montag gemeldet, weil er in Schlangenlinien über die Autobahn 6 fuhr.

