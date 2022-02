Bei einer Verkehrskontrolle an der Tankstelle in Hinterweidenthal hat die Polizei am Freitagmittag einen Lkw mit durchgedrückten Hinterreifen entdeckt. Der 18-jährige Fahrer wurde mit seinem Lkw von den Beamten zu einem nahegelegenen Firmengelände begleitet, um die Ladung zu wiegen, teilte die Polizei mit. Statt der erlaubten 3000 Kilogramm hatte der Fahranfänger 4620 Kilogramm Metallschrott geladen. Das Fahrzeug sei „komplett überladen“ gewesen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Zudem sei die Ladung nicht ausreichend gesichert gewesen. Die Hälfte der Ladung wurde schließlich auf einen zweiten Lastwagen umgeladen. Gegen den 18-Jährigen und den Fahrzeughalter wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.